Haltendes Fahrschulauto übersehen - Auffahrunfall in Karlstadt

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag gegen 15:50 Uhr in Karlstadt an der Einmündung der Eußenheimer Str. in die Bundesstraße 27. Der 17-jährige Fahrer eines Fahrschulautos musste dort verkehrsbedingt anhalten, was der nachfolgende 36-jährige Autofahrer zu spät bemerkte und auffuhr. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000.- Euro.

Vorfahrt missachtet - Lastwagen schrammt Auto

Eußenheim, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag kam es in Eußenheim gegen 14:55 Uhr an der Kreuzung Neusiedlerweg/Kappellenweg zum Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Auto. Ein 60-jähriger Lastwagen-Fahrer hatte dort beim Einfahren in die Kreuzung den Wagen eines vorfahrtberechtigten 60-jährigen Mannes übersehen und touchierte dessen Fahrzeug. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt