Halbnackte Frau ruft vor Hotel in Stockstadt um Hilfe: Feuerwehr rückt an

Ein anderer Bewohner des Hotels hörte die Rufe und verständigte die Polizei. Die kam - und rief die Feuerwehr samt Drehleiter hinzu, da zunächst unklar war, was sich im Inneren der Unterkunft abgespielt hatte. Diese ist nach Angaben auf der Hotel-Homepage ideal für Geschäftsreisende mit eingeschränktem Budget, Monteure, Bauarbeiter und Speditionsmitarbeiter sowie Touristen auf der Durchreise geeignet – und es gibt keinen Rezeptionsbetrieb, da die Zimmer online gebucht werden und per Türcode zu öffnen sind.

Daher leuchtete die Feuerwehr in die Zimmer, bis sich herausstellte, dass die hilferufende Frau sich schlicht ausgesperrt hatte, also keine Gefahr im Verzug war. Auch der Rettungsdienst rückte an, weil die stark alkoholisierte Frau über Unwohlsein klagte. Die Feuerwehr öffnete schließlich die Tür des Zimmers, so Polizeisprecher Ball. In diesem war ein Mann, der der Frau offenbar keine Hilfe gewesen war: Auch er hatte reichlich dem Alkohol zugesprochen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Beide mussten die Polizeibeamten zur Dienststelle begleiten und den Rest der Nacht in einer Zelle ausnüchtern.

Katrin Filthaus