Haibach: Einbrecher stehen Geld und Schmuck aus Einfamilienhaus

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Anwesen in der Schubertstraße am Montag zwischen 18:00 Uhr und 20:15 Uhr. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam über eine rückwärtige Terrassentür Zutritt zu dem Haus und flüchteten im Anschluss mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Besitzer stellten den Einbruch nach ihrer Rückkehr fest und verständigten umgehend die Einsatzzentrale. Eine Fahndung im Nahbereich verlief jedoch ergebnislos.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

35.000 Euro Sachschaden - Erneut Verkehrsunfall an Nilkheimer Bahnunterführung

ASCHAFFENBURG- NILKHEIM. Sämtlichen Warnhinweisen zum Trotz durchfuhr ein 63-Jähriger am Montag mit seinem Lkw verbotswidrig die Unterführung in der Großostheimer Straße, was einen hohen Sachschaden zur Folge hatte. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei.

Der 63-Jährige befuhr die Großostheimer Straße stadtauswärts. Hierbei missachtete er sowohl die aufgestellten Verkehrszeichen, als auch die elektronische Höhenkontrolle und fuhr mit seinem Sattelzug in die Bahnunterführung ein. Hierbei wurde der Lkw des Mannes erheblich beschädigt. Ob an der Unterseite der Unterführung ebenfalls ein Schaden entstanden ist, muss durch die zuständige Behörde geklärt werden.

Zum derzeitigen Zeitpunkt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf insgesamt rund 35.000 Euro.

Geparkter Pkw angefahren - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Wochenendes hat ein Unbekannter einen geparkten Audi Q2 angefahren. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hat sich der Verkehrsunfall zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Sonntag, 16:00 Uhr, ereignet. Ein Unbekannter beschädigte mit seinem Fahrzeug den in der Würzburger Straße geparkten Audi und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Sachbeschädigung an Sportplatz - Zeugen gesucht

KARLSTEIN -GROßWELZHEIM. In einem Zeitraum von rund eineinhalb Stunden hat am Sonntag ein Unbekannter einen am örtlichen Sportplatz geparkten Audi Q7 zerkratzt. Die Alzenauer Polizei hofft auf Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen begab sich der unbekannte Täter am Sonntag zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr auf den Sportplatz in der Seestraße und zerkratze den dort abgestellten Audi an der rechten Fahrzeugseite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken