Haftbefehl in Gemünden wurde abgewendet

Er sollte zur Ableistung der Strafe für zwei Tage in einer Justizvollzugsanstalt einsitzen. Durch Zahlung der geforderten Geldbuße konnte er den Erzwingungshaftbefehl letztendlich in letzter Minute abwenden.

Aus Unachtsamkeit von der Straße abgekommen

Gräfendorf. Am Montagmorgen gegen 07:10 Uhr befuhr eine 59-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 17. Hierbei kam sie aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und schlitterte an der Leitplanke entlang. An der Leitplanke entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Am Pkw VW Golf wird der Sachschaden auf ca. 3.000,- Euro geschätzt.

vih/Quelle: Polizei Gemünden