Häusliche Gewalt in Aschaffenburg: 27-Jähriger schlägt Frau und Kind

Ein 27-jähriger Mann randalierte stark alkoholisiert in der eigenen Wohnung und schlug seine Frau und eines seiner Kinder. Als er für diese Taten von seiner Frau zur Rechenschaft gezogen, vor die Tür gesetzt und kurz darauf wegen weiterhin aggressivem Verhalten von den eingesetzten Beamten in Gewahrsam genommen wurde, gab er seinen Unmut über ein breites Spektrum an Beleidigungen gegenüber den Beamten kund.