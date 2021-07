Gutes Auge und Spürsinn - Lohrer Streife klärt Unfallflucht

Am Dienstag, 27.07.2021, um 17.25 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Mercedes die Osttangente aus Richtung Frauenkloster kommend. Er bog nach links auf die Mainlände ein. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 83-jähriger Mann mit seinem Geländewagen nach links von der Mainlände in Richtung Rodenbach in die Osttangende ein. Hierbei stieß der 83-jährige an den hinteren linken Kotflügel des Mercedes. Der 83-jährige zögerte nach den Anstoß kurz und fuhr dann ohne weitere Veranlassung in Richtung Rodenbach davon.

Der geschädigte Mercedesfahrer hielt an der Unfallstelle an. Er konnte wenig hilfreiche Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen. Der Unfall wurde vor Ort von einer Streife der Polizeiinspektion Lohr aufgenommen. Gleicher Streife fiel rund eine Stunde nach dem Vorfall in Sendelbach ein Geländewage auf der einen Unfallschaden hatte. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 83-jährige Fahrer der Unfallflüchtige war. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Unfallflucht. Am Mercedes entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro. Am Geländewagen ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Jugendliche werfen Chipsdose auf Auto - Polizei Lohr sucht Zeugen

Am Dienstag, 27.07.2021, gg. 12.10 Uhr, fuhr eine 40-jährige Frau mit ihrem VW Touran auf der B 26 unter der Fußgängerbrücke zwischen dem Finanzamt und der Nägelseeschule hindurch. Zu diesem Zeitpunkt lief eine Gruppe Jugendlicher vom Finanzamt kommend über die Brücke. Einer der Jugendlichen blieb auf der Brücke stehen und ließ eine Chipsdose von der Brücke gezielt vor das Auto der 40-jährigen fallen. Die Frau konnte nur durch eine Vollbremsung verhindern, dass die Dose auf ihr Auto fällt. Anschließend entfernte sich die Gruppe. Glücklicherweise entstand kein Schaden. Die Ermittlungen werden wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr geführt. Zeugenhinweise an die Polizei Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

