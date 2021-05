Gullydeckel in Retzbach gestohlen

Der Kanalschacht musste nach bekannt werden des Diebstahles zunächst abgesichert werden, bis ein Ersatzkanaldeckel besorgt werden konnte. Der Kanaldeckel hatte einen Wert von ca. 250 Euro.

Radlader beschädigt: Retzbach

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde auf dem Gelände der Firma Rainbowprint an der Paradiesstraße in Retzbach ein dort abgestellter Radlader beschädigt. An dem Arbeitsgerät wurde ein Holzbalken durch die Scheiben des Führerhauses geworfen, wobei sämtliche Scheiben zu Bruch gingen. Zudem wurden in dem Fahrzeug Spiegel abgerissen und die Verkleidung unterhalb des Lenkrades beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Bei einer benachbarten Firma wurde in der Nacht noch ein Müllcontainer eine Böschung hinunter geschoben, wobei der Container umkippte.

Müll an Straße abgelagert: Eußenheim

Nach einem Hinweis auf mehreren abgelagerten Kartons an der Staatsstraße zwischen Eußenheim und Schönarts, fanden die Beamten bei einer Nachschau am Donnerstag dort mehrere Kartons mit Styropor. An den Kartons konnten Hinweise auf einen 61-Jährigen in Karlstadt wohnenden Mann gefunden werden, welcher im Anschluss aufgesucht und aufgefordert wurde den Müll zu entsorgen. Auf den Mann kommt eine Anzeige zu.

Am Donnerstag wurde die Polizei gegen 10.15 Uhr über eine Ölspur in Kenntnis gesetzt, die sich auf der Kreisstraße MSP 1 von Obersfeld bis nach Münster zog. Die Fahrbahn wurde von den Helfern der freiwilligen Feuerwehren aus Obersfeld, Hundsbach, Bühler und Münster, die mit insgesamt ca. 50 Helfern anrückten, gereinigt. Es konnte ermittelt werden, dass die Ölspur von einem Bagger verursacht wurde, der auf der Strecke unterwegs war und ab Obersfeld aufgrund eines techn. Defektes das Öl verlor.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl des Kanaldeckel und den Sachbeschädigungen in Retzbach unter Tel.: 09353/97410.

Polizei Karlstadt/ienc