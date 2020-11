Gullideckel und Mülleimer in Lohr entwendet

Am Dienstagnachmittag wurde ein Gullideckel im Bereich der Fußgängerbrücke in der Nähe der Rexrothstraße in Lohr entwendet. Durch den fehlenden Gullideckel entstand eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer. Der Bauhof Lohr beseitigte die Gefahr und setzte einen anderen Gullideckel ein.

Weiter wurde ein Mülleimer am Sportplatz des Schulzentrums Nägelsee aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Der Müllbehälter konnte wenige Meter entfernt aufgefunden werden.

Rechtenbach/Main-Spessart. Am Dienstagmorgen wurde im Bereich der Bundesstraße 26, Nähe des Hackschnitzel-Lagerplatzes eine illegale Müllentsorgung festgestellt. Neben einem leeren Ölkanister und Eisenteilen, wurden Bauschutt von Renovierungsarbeiten und Baumaterialien aufgefunden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09352/8741-0 bei der Polizeiinspektion Lohr a. Main zu melden.

sob/Polizei Lohr