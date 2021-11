Gruppe Jugendlicher raubt 14-Jährigen in Lohr aus

Am Sonntagabend meldete sich ein 14-Jähriger über Notruf bei der Polizei und gab an, von einer Gruppe Jugendlicher ausgeraubt worden zu sein. Gegen 21.40 Uhr sollen drei bislang unbekannte Täter in der Jahnstraße den 14-Jährigen angegriffen und niedergeschlagen haben. Hierbei wurde der Schüler leicht verletzt. Als er am Boden vor dem Zentralen Omnibusbahnhof lag, haben sich die Angreifer den Rucksack des Jungen gegriffen und seien zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit zahlreichen Streifen blieb erfolglos. Bei den drei Tätern soll es sich um rund 15 bis 16 Jahre alte männliche Jugendliche handeln, die zwischen 175cm und 190 cm groß und von schlanker Gestalt gewesen sein sollen. Einer der Täter soll glatte, nach hinten gekämmte Haare und eine Brille getragen haben. Ein anderer soll kurze lockige Haare getragen haben.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Personen gesehen, das Tatgeschehen beobachtet haben oder sonst Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.