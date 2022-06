Gruppe Jugendlicher klaut E-Shihas in Lohrer Tankstelle

Die Diebe konnten die Tankstelle zunächst unerkannt verlassen und der Diebstahl wurde erst im Nachgang über die Überwachungskamera festgestellt. Als die fünf kurz darauf wieder in die Tankstelle kamen, wurde unmittelbar die Polizei verständigt. Der Gruppe gelang es jedoch erneut, E-Shishas zu entwenden und sich noch vor dem Eintreffen der Polizei zu entfernen. Obwohl die Ladenbesitzerin sich der Gruppe in den Weg stellte und diesen den Diebstahl vorhielt, blieben diese unbeeindruckt und flüchteten. Durch eine Streife der Lohrer Polizei wurde die Gruppe jedoch in einer Seitenstraße festgestellt. Das Diebesgut führten die Jugendlichen noch mit sich. Für einen 14- und einen 15-Jährigen aus der Gruppe hat die Sache nun ein strafrechtliches Nachspiel, die beiden werden wegen Diebstahls angezeigt. Drei 12-Jährige sind noch nicht strafmündig.

Geldbörse aus Handtasche entwendet

Lohr. Gegen etwa 12 Uhr am Mittwoch wurde der Polizei Lohr zunächst der Verlust einer Geldbörse gemeldet. Die Eigentümerin ging zunächst davon aus, dass sie ihre Geldbörse in der Lohrer Innenstadt verloren hatte. Kurz darauf wurde diese jedoch im Bereich eines Schnellrestaurants in einem Gebüsch aufgefunden. Das Bargeld in Höhe von 160 Euro war gestohlen. Die Ermittler gehen daher davon aus, dass die Geldbörse möglicherweise gezielt entwendet und durch den Täter anschließend entsorgt wurde.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Lohr unter Tel. 09352/874130 oder per Email an pp-ufr.lohr.pi

@polizei.bayern.de zu wenden.

In der Tiefgarage geparkten Pkw angefahren

Lohr. Bereits am Dienstag soll der schwarze VW eines 36-jährigen Partensteiners in der Tiefgarage in der Alfred-Stumpf-Straße zwischen 19 und 20 Uhr angefahren worden sein.

Polizei Lohr/mm