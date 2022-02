Gruppe aus 12- und 13-Jährigen klaut Auto-Embleme in Amorbach und Kleinheubach

Das meldet die Polizei. Umfangreiche Ermittlungen durch die Polizei Miltenberg führten zu mehreren 12 und 13-jährigen Jungs. Hierbei konnte eine Vielzahl von Mercedes-Sternen aufgefunden werden.

Weitere geschädigte Fahrzeughalter werden gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg zu melden oder eine Online-Anzeige zu erstatten.

Alkoholisiert in Miltenberg gefahren

Miltenberg. Am Montag, um 21.45 Uhr, wurde in Miltenberg in der Maria-Hilf-Straße bei einem Kleinkraftradfahrer Alkoholgeruch festgestellt, so die Polizei. Ein Test bei dem 43-jährigen Fahrer ergab 0,9 Promille. Ihn erwartet nun ein Bußgeld, Punkte und ein Fahrverbot.