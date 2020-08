Grundstücksmauer in Arnsteinangefahren und geflüchtet

Offensichtlich stieß der Verursacher mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken an der Mauer an, wodurch sich das Mauerwerk verschob. Außerdem platzte der Putz davon ab. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne jegliche Mitteilung oder Ähnliches an den Geschädigten zu hinterlassen. Die Schadenshöhe beläuft sich geschätzt auf 500,- Euro.

Hier bittet die Polizei Karlstadt um Hinweise zu dieser Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

gestohlen Damenrad in Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Bereits am 22.08.2020 ereignete sich ein Diebstahl eines Fahrrades in der Schustergasse. Die Eigentümerin stellte ihr Damenrad vor ihrem Anwesen im Zeitraum von 14:00 bis 17:00 Uhr ab. Ein bislang unbekannter Täter nahm in dieser Zeit unberechtigt das unverschlossene Rad an sich. Bei dem circa 15 Jahre alten, aber gut gepflegten Fahrrad handelte es sich um ein handelsübliches Damenrad in der Farbe Rot mit einer 6-Gangschaltung. Auf dem Gepäckträger war ein schwarzer Korb angebracht und am Lenker eine größere Klingel montiert. Der Zeitwert des Fahrrads wird auf 40,- Euro geschätzt.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zum Diebstahl unter Tel.: 09353/97410.

Hauswand in Karlstadt mit Farbe bespritzt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Im Laufe des 28.08.2020 wurde eine Hausfassade in der Oberen Spitalgasse mit Farbe beschmutzt. Die angegangene Hauswand ist im Originalzustand neben dem hellen Putz noch mit einer Lebensweisheit versehen. Der bislang unbekannte Täter verwendete bei der Tatausführung rote und blaue Farbe, welche jeweils in einem Schwung auf die Wand angebracht worden ist und sich nicht mehr ohne große Mühen entfernen lässt. Laut dem Geschädigten bedarf es der kompletten Sanierung der Hausfassade, weshalb die genaue Schadenshöhe noch nicht beziffert werden kann.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise unter Tel.: 09353/97410.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt