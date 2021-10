Grundschule Miltenberg: Wer hat das Kinderfahrrad geklaut?

Der Zeitwert des entwendeten Fahrrades wird mit ca. 300 EUR angegeben.

Wer sachdienliche Hinweise zu der geschilderten Straftat machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei Miltenberg unter der Telefonnummer 09371/945-0 in Verbindung zu setzen.

Beim Abbiegen entgegenkommenden Wagen übersehen

Miltenberg. Am Samstagabend gegen 17.30 Uhr befuhr ein 56jähriger Opel-Fahrer die Ziegelgasse und wollte an der Einmündung zur Hauptstraße nach links abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er einen aus der unteren Walldürner Straße entgegenkommenden Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von rund 4000 EUR entstand.

Vorfahrt im Kreisverkehr genommen

Großheubach. Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr in der Miltenberger Straße. Der 38-jährige Fahrer eines Skoda befuhr zum Unfallzeitpunkt den Kreisverkehr in Richtung Miltenberg. Von rechts kommend wollte eine 55-jährige Peugeot-Fahrerin ebenfalls in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah sie den vorfahrberechtigen Skoda und es kam im Bereich der Tangente zum Zusammenstoß. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf geschätzte 500 Euro.

mkl/Polizei Miltenberg