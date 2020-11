Großwelzheim: Rollladen mit Softairwaffe beschossen

Am Dienstagabend kam es in der Hauptstraße zu einer Sachbeschädigung, bei der ein Schaden von rund 100 Euro entstand. Um 20.45 Uhr hörte eine Hausbesitzerin einen lauten Schlag, dem sie zunächst keine Bedeutung schenkte. Später am Abend entdeckte sie dann einen Schaden an ihrem Rollladen und verständigte die Polizei. Bei der Aufnahme stellte die hinzugezogene Streife eine Softairkugel fest. Diese hatte ein Loch in den Rollladen geschlagen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Parkrempler

Schöllkrippen. Am Dienstag um 10.30 Uhr wollte ein 50-jähriger Skoda-Fahrer rückwärts in der Laudenbacher Straße einparken. Dabei stieß er mit seinem Fahrzeugheck gegen einen stehenden Citroen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von 1500 Euro pro Fahrzeug.

Vorfahrtsunfall

Kahl. Bei einem Vorfahrtsunfall an der Einmündung Prischoßstraße/ Wasserloser Weg entstand am Dienstagnachmittag ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. Um 15.30 Uhr wollte ein 30-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter vom Wasserloser Weg auf die vorfahrtsberechtigte Prischoßstraße abbiegen. Dabei übersah er den Nissan eines 60-jährigen Mannes, der aus Richtung Alzenau kam. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer blieben unverletzt.

xere/Polizei Alzenau