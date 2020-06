Großwelzheim: Kind stürzt vom Rad, wird von Hubschrauber ins Krankenhaus verbracht

Am Sonntag gegen 17:40 Uhr befuhr eine Familie Am Oberborn den abschüssigen Radweg hinter dem Rathaus in Richtung Main. Der vierjährige Sohn, der einen Fahrradhelm trug, fuhr voraus als ihm eine Familie mit Fahrrädern und einem Fahrradanhänger entgegenkam. Diese Situation verunsicherte wohl den Vierjährigen, weshalb dieser im Auslauf der Gefällstrecke zu Boden stürzte. Der Vierjährige war ansprechbar, wurde jedoch zur weiteren medizinischen Abklärung mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Hierzu sperrte die Feuerwehr Karlstein kurzeitig die Hanauer Landstraße und leitete den Verkehr um.



Motorradfahrer bei Kurvenfahrt schwerverletzt

Kleinkahl-Großkahl. Am Sonntag gegen 21:40 Uhr fuhr ein 17-Jähriger mit seinem 125er Motorrad auf dem Westerer Weg in Richtung Großkahler Straße. Da sich der Motorradfahrer in eine Kurve zu weit reinlegte, musste er einem entgegenkommendes Auto ausweichen. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Der entgegenkommende Pkw wurde nicht beschädigt. Den Motorradfahrer erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren.



Radfahrer aufgrund Katze schwerverletzt

Geiselbach. Am Sonntag gegen 22:00 Uhr fuhr ein 75 Jähriger mit seinem Rad die Schulstraße in Richtung Waldstraße. Als der Fahrradfahrer auf Höhe der Frohmollstraße einer Katze auswich, die die Straße querte, stürzte er und verletzte sich hierbei schwer. Nach der Erstversorgung durch einen Anwohner wurde der Radfahrer mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.



Schloss mittels Sekundenkleber beschädigt

Alzenau-Michelbach. Zwischen Samstag um 19:30 und Sonntag um 12:30 Uhr wurde Am Erlenborn durch einen bislang unbekannten Täter ein Schloss einer Haustür mittels Sekundenkleber unbrauchbar gemacht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 120 Euro. Die Polizeiinspektion Alzenau hat nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

xere/Polizei Alzenau