Großwelzheim: Elektrischer Rollstuhl wieder aufgetaucht

Wie bereits berichtet, wurde in der Hauptstraße ein elektrischer Rollstuhl (sogenanntes Trendmobil) gestohlen. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte der Rollstuhl am Mittwochmittag unbeschädigt auf dem Gehweg in der Spessartstraße unweit des Tatortes aufgefunden werden. Der Täter hatte offenbar eine „Spritztour" unternommen und den Rollstuhl dort zurückgelassen, da der Akku leer war.

Wildunfall

Mömbris. Am Mittwoch um kurz vor 19 Uhr erfasste eine VW-Fahrerin auf der Staatsstraße 2305 zwischen Mömbris und Schimborn ein Reh. Dabei entstand an dem Pkw ein Schaden von 1500 Euro.