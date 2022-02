Großwallstadt: Wer hatte es auf Kennzeichen und Mercedes-Stern abgesehen?

Weiterhin wurde an einem Mercedes der auf der Motorhaube angebracht Stern abgerissen. Es werden Ermittlungen in Richtung einer möglicherweise alkoholisierten Gruppe geführt, welche in der Nacht im Ortsbereich zu Fuß unterwegs war.

Kennzeichen von geparktem Auto entwendet

Niedernberg. Im Tatzeitraum vom 12.02.2022 14 Uhr bis 17 Uhr wurde an einem im Leerweg geparkten Pkw Seat das hintere, amtliche Kennzeichen durch einen bislang unbekannten Täter entwendet.

Waldhütte aufgebrochen

Elsenfeld. Zwischen dem 30.01.2022 und dem 12.02.2022 brachen bislang unbekannte Täter in eine Waldhütte zwischen Elsenfeld und Rück ein. Die Hütte befindet sich in der Verlängerung der Dammsfeldstraße in Richtung des Elsenfelder Ortsteils Rück. Die Eingangstüre wurde aufgehebelt. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.



Stark alkoholisierte Fahrradfahrer unterwegs

Klingenberg. Am 13.02.2022 fielen einer Streifenbesatzung der Polizei Obernburg gegen 01:15 Uhr in der Bahnhofstraße zwei Radfahrer auf, welche ohne Licht unterwegs waren. Bei der anschließenden Anhaltung wurde bei beiden deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei diesen einen Wert von über 1,6 Promille, weswegen eine Blutentnahme angeordnet und durch einen Arzt durchgeführt wurde. Die beiden jungen Männer erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.