Großwallstadt: Skateboardfahrer prallt in Müllfahrzeug

Er war in einem engen Biogen vom Nordring in die Lindenstraße abgebogen, hatte den Müllwagen nicht gesehen und war in den Müllaufsatz des Lastwagens geprallt. Der Verletzte wurde vom Bayerischen Roten Kreuz in ein Krankenhaus gebracht.

Opel-Fahrerin bei Unfall in Obernburg verletzt

Obernburg. Ein Auffahrunfall ist am 05.07.2022 07:20 Uhr aus Eisenbach gemeldet worden. Zur Unfallzeit fuhr eine Opel Adam-fahrerin auf der B 426 Richtung Mömlingen und hatte sich Höhe Eisenbach Im Weidig zum Linksabbiegen eingeordnet. Ein nachfolgender Obernburger, der mit seinem VW Bus hinter dem Opel herfuhr und ebenfalls nach links abbiegen wollte, fuhr aus Unachtsamkeit auf den Opel auf. Hierbei wurde die Adams-Fahrerin durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5000 Euro.

Radfahrer missachtet Vorfahrt in Niedernberg

Niedernberg, Nordring / Römerstraße Eine Radfahrerin ist am Dienstag früh gegen 07.15 Uhr bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die junge Frau war auf dem Weg zur Arbeit, von der Römerstraße kommend Richtung Ortsmitte gefahren. An der Kreuzung zum Nordring missachtete die Radlerin die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw Kia. Die Radlerin prallte in die Front des Pkw und wurde auf die Straße geschleudert. Glücklicherweise erlitt sie nur leichte Verletzungen, die vorsorglich im Klinikum AB behandelt wurden. An Rad und Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Einbruch in Imbisswagen in Elsenfeld

Elsenfeld, Erlenbacher Straße Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht vom 05.07.2022, nach 01:00 Uhr in einen Kiosk auf dem Parkplatz vor dem Jawoll-Markt eingebrochen. Die Täter hebelten die Türe zu dem Imbisswagens auf und erbeuteten aus dem Innern diverse Getränkedosen, Leergut sowie Bargeld, das in einer Wechselgeldkasse aufbewahrt war. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 2000 Euro.

Unfallflucht-silberner VW Sharan gesucht

Obernburg a.Main, Dr.-Zöller-Straße / Katharinenstraße Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern hat sich ein Sharanfahrer am Dienstag Nachmittag gegen 13:41 Uhr nach einem Unfall von der Unfallstelle entfernt. Zur Unfallzeit fuhr eine Kleinwallstädterin von der Römerstraße kommend in der Dr. Zöllerstraße und wollte nach links in die Katharinenstraße abbiegen. Wegen eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuges fuhr die Mercedesfahrerin weit links. Ein zur gleichen Zeit aus der Katharienenstraße nach rechts abbiegender Sharanfahrer missachtete die Vorfahrt der Kleinwallstädterin. Diese versuchte dem wartepflichtigen, abbiegenden Sharan nach rechts auszuweichen und blieb hierbei mit dem hinteren Fahrzeugheck ihres Mercedes an der Fahrzeugfront eines rechts geparkten Pkw Audi hängen. Der Sharanfahrer setzte seine Fahrt Richtung Römerstraße fort, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Möglicherweise hat der Fahrer nicht bemerkt, dass die vorfahrtsberechtigte Mercedesfahrerin beim Auseichen an dem geparkten Fahrzeug hängen blieb. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 2500 Euro.

dc/Polizei Obernburg