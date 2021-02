Großwallstadt: Kratzer an Kofferraumklappe

Als sie am Nachmittag zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie auf der Kofferraumklappe einen 15 cm langen Kratzer. Dieser dürfte von Passanten beim Vorbeigehen am Pkw verursacht worden sein.

Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 250 Euro.

Roller ohne Führerschein gefahren

Klingenberg am Main. Am Dienstag Abend gegen 18.15 Uhr haben Beamte der PI Obernburg in der Bergwerkstraße mehrere Rollerfahrer gesichtet. Bei der Kontrolle eines 14-Jährigen stellten die Beamten fest, dass dieser an seinem Gefährt ein altes Versicherungskennzeichen aus 2017 angebracht hatte.

Der junge Erlenbacher räumte gegenüber den kontrollierenden Beamten sofort ein, dass er weder im Besitz einer Prüfbescheinigung noch einer Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad ist.

Nachdem die Beamten den Sachverhalt aufgenommen und abgeklärt hatten, wurde der junge Verkehrssünder seinen Eltern übergeben.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022/629-0.

rega/Polizei Obernburg