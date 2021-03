Großwallstadt: Katze ausgewichen, Unfall verursacht

Der Meganefahrer war Richtung Ortsmitte unterwegs, als eine Katze die Straße querte. Um ein Überfahren zu verhindern, wich der Renaultfahrer leicht aus, schrammte hierbei jedoch mit seinem Pkw an einem am Fahrbahnrand geparkten Saab vorbei. Hierbei entstand an beiden Pkw ein nicht unerheblicher Streifschaden. Die Schadenssumme dürfte sich auf ca. 3000 Euro belaufen.

Mehrere Reifen plattgestochen

Leidersbach. Eine böse Überraschung hat eine Leidersbacher am Donnerstagmorgen erlebt. Der Besitzer eines blauen Citroen musste am Morgen feststellen, dass Unbekannte seinen im Hof vor dem Wohnhaus abgestellten Pkw heimgesucht und alle vier Reifen plattgestochen haben.

Bei der Sachverhaltsaufnahme konnten die eigesetzten Beamten feststellen, dass für die Beschädigung der Reifen vermutlich ein Cuttermesser verwendet wurde.

Im Rahmen einer Nachschau stellte der Geschädigte weiterhin fest, dass auch an einem Anhänger und seinem Motorroller in die Reifen eingestochen wurde.

Die Sachbeschädigung dürfte im Verlauf des gestrigen Nachmittags oder in der Nacht zum Freitag verübt worden sein.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0