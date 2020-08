Großostheim: Zusammenstoß zwischen Motorrad und Auto - Ein Schwerverletzter

Am Mittwoch um 17.10 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Motorrad von Pflaumheim in Richtung Mömlingen auf der Vorfahrtstraße. Zeitgleich war ein 81-Jähriger mit seinem Ford von der Rudelzauer Straße Richtung Bahnweg unterwegs. Somit kreuzte er den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer und übersah diesen. Der Motorradfahrer bremste zwar noch voll ab, fiel jedoch von seinem Fahrzeug, das im Anschluss gegen den Ford rutschte. Der 58 Jahre alte Mann war zunächst nicht ansprechbar und wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit schweren Knochenbrüchen und inneren Blutungen ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Der Sachschaden liegt bei ca. 1100 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Aschaffenburg unter der TelNr: 06021-857-2230 in Verbindung zu setzen.

Unfall im Kreisverkehr

Aschaffenburg. Am Donnerstag um 8.30 Uhr fuhr eine 76-jährige Rentnerin mit ihrem Opel von der Hofgartenstraße kommend in die Kreisverkehrsplatz an der Würzburger Straße. Hierbei übersah sie einen 38-jährigen Fahrradfahrer, der bereits durch den Kreisel fuhr. Deshalb touchierte die Rentnerin diesen leicht mit der Fahrzeugfront. Der Radfahrer stürzte auf die Straße und zog sich Schürfwunden und Prellungen zu. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht von Nöten, der Sachschaden liegt bei etwa 100 Euro.

Kollision zwischen zwei Radfahrern

Heimbuchenthal. Ein 22-Jähriger fuhr am Donnerstag um 11.12 Uhr mit seinem Rad den Fuß- und Radweg in Heimbuchenthal, von Dammbach kommend. Kurz vor der St.-Johannes-Straße führt dieser durch eine scharfe Linkskurve. Im Scheitel dieser Kurve stieß der 22-Jährige frontal mit einem entgegenkommenden 7-jährigen Radfahrer zusammen. Im Nachhinein konnte nicht merh festgestellt werden, ob einer der beiden auf der falschen Seite des Fahrradwegs gefahren ist. Beide Radfahrer trugen keinen Helm und waren berechtigt auf dem Radweg unterwegs, da dieser für beide Richtungen freigegeben ist. Der Schüler musste mit einer Platzwunde ins Klinikum eingeliefert werden.

Verstoß gegen 0,5-Promille-Grenze

Aschaffenburg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Mittwoch um 19.50 Uhr im Gaußweg ein 32-Jähriger mit seinem Audi von einer Polizeistreife angehalten. Den Beamten fiel auf, dass der Mann anch Alkohol roch. Ein freiwilliger Test am gerichtsverwertbaren Alcomaten ergab einen Wert von gut 0,6 Promille. Der Mann durfte nicht weiterfahren, Anzeige wird erstattet.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Aschaffenburg. Bei der Kontrolle eines 21 Jahre alten Mannes am Mittwoch um 16.10 Uhr in der Wermbachstraße händigte dieser freiwillig ein Gramm Marihuana aus. Das Rauschgift wurde sichergestellt, Anzeige wird auch in diesem Fall erstattet.

Sonnenschirmdiebstahl

Heigenbrücken. In der Zeit von Dienstag, 21.00 Uhr bis Mittwoch, 10.00 Uhr wurde am Engländerhaus ein Sonnenschirm aus der Bodenhülse gehoben und diese von den unbekannten Tätern gestohlen. Obwohl die Überwachungs-Scheinwerfer den Tatort sofort hell erleuchteten, ließen sich die Diebe von ihrem Vorhaben nicht abbringen. Der Schaden liegt bei ca. 50 Euro.

