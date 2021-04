Am Donnerstagabend, gegen 19:40 Uhr, befuhr ein schwarzer Pkw VW / Golf die Staatstraße 3115 vom Aschaffenburger Ring aus kommend in Richtung Großostheim. Als der Fahrer durch Kräfte des Operativen Ergänzungsdienstes Aschaffenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, beschleunigte er bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h auf circa 140 km/h. Zwischen der Bundesstraße 469 und Großostheim überholte der Golf-Fahrer eine Fahrzeugkolonne, obwohl Gegenverkehr nahte. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer über die Babenhäußerstraße in Richtung Ringheim. Ihm gelang die Flucht ohne Anhaltung durch eine Polizeistreife. Der Operative Ergänzungsdienst ermittelt nun wegen Verbotenes Kraftfahrzeugrennen und sucht nach Zeugen beziehungsweise Personen, die durch die Fahrweise des Verkehrsrowdys gefährdet wurden.

Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Kaugummiautomaten entwendet

Stockstadt. Im Zeitraum von Dienstag, 12 Uhr bis Mittwoch, 16 Uhr entwendete ein unbekannter Täter einen Kaugummiautomaten. Dieser stand in der Schulstraße und wurde offenbar mittels Sechskantschlüssels entwendet, den der Täter zurückließ. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 550 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.



Kinderwagen gestohlen

Stockstadt. Am Dienstag entwendete ein unbekannter Täter zwischen 17 Uhr und 17:30 Uhr einen Kinderwagen. Dieser war für circa 15 Minuten auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Obernburger Straße abgestellt. Dem Besitzer entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Aschaffenburg