Großostheim-Ringheim: Frau stirbt eingeklemmt in Altkleidercontainer

Gegen 19.45 wurde die Großostheimer Feuerwehr zu einer eingeklemmten Person in den Ostring alarmiert. Als die Einsatzkräfte ankamen, hing eine Frauleblos kopfüber in der Einwurfklappe des Containers.

Eingeklemmt in Altkleidercontainer: Frau in Großostheim stirbt

Die Feuerwehr befreite die Frau mit technischen Geräten. Die Notärztin konnte nur noch den Tod der jungen Frau feststellen.

Zwei Zeuginnen hatten am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr am Ostring die 25-jährige Frau gesehen, die mit dem Oberkörper in dem Container feststeckte. Sie verständigten die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken und eine Streife der Aschaffenburger Polizei sowie die örtliche Feuerwehr begaben sich umgehend vor Ort.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen. Derzeit gibt es keinerlei Hinweise auf eine Straftat, vielmehr wird von einem tragischen Unfallgeschehen ausgegangen.

rah