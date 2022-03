Großostheim: Radfahrer ausgewichen, gegen Betonpfosten geknallt

Am Dienstagmorgen befuhr ein Dacia die Dorfmauer und bog nach rechts in die Pflaumbachstraße ab. Hierbei kam der 54-jährigen Dacia-Fahrerin ein unbekannter Fahrradfahrer entgegen. Dieser nahm die Kurve so eng, dass die Fahrzeugführerin nach rechts ausweichen musste. Im Verlauf des Ausweichmanövers stieß der Pkw mit einem Betonpfeiler zusammen. Am Dacia entstand an der rechten Fahrzeugseite Sachschaden im vierstelligen Bereich. Es wurde niemand verletzt. Der Fahrradfahrer entfernte sich ohne anzuhalten.

Der Radler wird wie folgt beschrieben: Es handelt sich um einem Mann im Alter von 25-30 Jahre mit einem rotbraunen Vollbart. Der flüchtige trug eine schwarze Regenjacke sowie schwarze Hose. Auffällig war seine Brille mit rotem Gestellt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes E-Mountainbike.

Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Am Samstag streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Opel. Dieser stand in der Zeit von 14:50 Uhr bis 15:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Spessartstraße. Nun weist der Pkw Kratzer am Kotflügel und Radkasten hinten rechts auf. Der Sachschaden beläuft sich im drei- bis vierstelligen Bereich.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Damm. Wie bereits am 15.03.22 berichtet, wurde am Montag, gegen 14:20 Uhr ein 23-jähriger Mann von einem 13-jährigen Teenager mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Auseinandersetzung fand auf der Kreuzung der Ottostraße und der Dammer Straße statt. Der 23-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.

vd/Polizei Aschaffenburg