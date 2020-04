Großostheim: Betrunkene Frau mit Kind im Auto schläft am Steuer ein

Am Dienstag um 12:40 Uhr beobachtete eine Zeugin einen VW Kleintransporter, der in Schlangenlinien durch die Bachstraße fuhr und dann schräg einparkte. Im Wageninnern sah die Frau anschließend eine leblose Person liegen und verständigte weitere Helfer und den Rettungsdienst. Die Polizeistreife konnte feststellen, dass die Frau erheblich unter Alkoholeinfluss stehend das Fahrzeug geführt hatte. Ein Alcotest ergab einen Wert von weit über 2 Promille. Ein auf dem Beifahrersitz mitfahrendes Kleinkind wurde vorübergehend in die Obhut des Jugendamtes gegeben. Die Frau wurde zur Beobachtung ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert, wo auch durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Außerdem erfolgte die Sicherstellung des Führerscheines zum Zwecke der Einziehung.

Unfall beim Anfahren vom Farbahnrand

Aschaffenburg. In der Daimlerstraße wollte am Dienstag um 12:35 Uhr eine 19-Jährige mit ihrem Kia vom Fahrbahnrand anfahren und kollidierte hierbei mit dem von hinten kommenden Skoda, der von einem 64-jährigen Mann gesteuert wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der Kia anschließend gegen einen geparkten Opel geschoben. Die 19-Jährige klagte über Nackenverletzungen und wollte das selbstständig abklären. Der Gesamtschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Aschaffenburg. Der 53-jährige Fahrer eines BMW wurde am Dienstag um 18:53 Uhr in der Würzburger Straße von einer Polizeistreife zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann eine aktuelle Sperre zur Wiedererteilung der Fahrerlaubnis bis Oktober 2020 hat. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Autoschlüssel sichergestellt, erneute Anzeige erstattet.

Geparktes Fahrzeug angefahren und abgehauen

Aschaffenburg. Am Dienstag um 21:30 Uhr fuhr der unbekannte Fahrer eines Pritschenwagens mit Teilkennzeichen AB-?14 rückwärts Am Rosensee gegen einen BMW und beschädigte diesen an der Fahrertür. Anschließend flüchtete er ohne Feststellung seiner Personalien vom Ort des Geschehens und hinterließ einen Fremdschaden von circa 2000 Euro. Die Polizei bittet zwei Zeugen, welche angeblich die Kollision beobachtet haben, sich unter Tel: 06021/857-2230 zu melden.

Warnschilder missachtet - Lastwagen beschädigt

Aschaffenburg. Am Mittwoch um 8:25 Uhr befuhr ein 48-jähriger Kraftfahrer mit seinem Lkw Iveco die Staatsstraße 3115 ortseinwärts. Trotz Höhenbegrenzung und eindeutiger Warnschilder ignorierte der Mann diese und blieb mit seinem Fahrzeug in der Nilkheimer Bahnunterführung stecken. Hierbei richtete er einen Eigenschaden von 500 Euro an. Daraufhin kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen, bis der Iveco von einer Polizeistreife rausgelotst werden konnte. Da der Verkehrsteilnehmer trotz Höhenbegrenzung von 3,60 m mit einem um 20 cm höheren Fahrzeug in die Unterführung hereingefahren war und die Warnschilder missachtet hatte, wird er nun ein „saftiges“ Bußgeld erhalten.

Kollision zwischen zwei Radfahrern

Stockstadt. Am Mittwoch um 5:30 Uhr befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Fahrrad die Obernburger Straße in Richtung Bundesstraße 469. Zur gleichen Zeit wollte ein 30-Jähriger vom Fahrbahnrand auf die Straße einfahren und übersah den Älteren. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei beide Männer stürzten und später verletzt sich in ärztliche Behandlung begeben müssen. Beide gaben an, die Beleuchtung eingeschaltet zu haben. Gesamtschaden: 200 Euro.

Pkw angefahren und geflüchtet

Großostheim. In der Zeit zwischen Dienstag, 19:00 Uhr und Mittwoch, 11:00 Uhr, wurde in der Kauschrübenstraße eine ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkter Honda, rot, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und auf der linken Seite erheblich beschädigt. Der Verursacher beging Unfallflucht und hinterließ einen Fremdschaden von etwa 2000 Euro. Der Geschädigte hörte zwischen 6:00 und 6:30 Uhr einen Knall, konnte aber erst Stunden später die mögliche Zuordnung zum Unfall herbeiführen.

Die Polizei bittet Zeugen, welche die beiden Unfälle beobachtet haben, sich unter Tel: 06021/857-2230 zu melden.

xere/Polizei Aschaffenburg