Großostheim: Alkoholisierte 17-Jährige fährt gegen Hauswand und flüchtet

Beim Eintreffen gab sich ein 19-Jähriger als Fahrer aus. Die Ermittlungen der misstrauischen Polizeibeamten vor Ort ergaben jedoch, dass eine Frau auf dem Fahrersitz saß und beim Startversuch das Auto gegen die Mauer setzte. Die verantwortliche 17-jährige Fahrerin konnte kurze Zeit später aufgefunden werden. Sie stand unter Alkoholeinfluss und hatte sich bei der Kollision leicht verletzt.

Neben der medizinischen Erstversorgung musste sie im Klinikum auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sie ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Nun wird sie sich demnächst wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis vor Gericht verantworten. Der junge Mann erhält eine Anzeige wegen versuchter Strafvereitelung, Anstiftung zur Unfallflucht und Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. Insgesamt schlägt ein Sachschaden von 1500 Euro an Auto und Mauer zu Buche.





Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Aschaffenburg. Am Freitagmorgen um 00:20 Uhr wurde in der Würzburger Straße ein Auto der Marke Peugeot von einer Polizeistreife zur Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei wurde festgestellt, dass der 47-jährige Fahrer nur im Besitz einer abgelaufenen, nichtdeutschen, Fahrerlaubnis war. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Autoschlüssel zur Gefahrenabwehr sichergestellt, Anzeige folgt.





Betrunken und ohne Fahrerlaubnis erwischt

Aschaffenburg. Mit einem Elektrokleinstfahrzeug geriet am Donnerstag um 17:55 Uhr ein 60-Jähriger in der Spessartstraße in eine Polizeikontrolle. Die Ordnungshüter stellten bei ihm sofort starken Alkoholgeruch fest, ein Test ergab einen Wert von über ein Promille. Im Rahmen der Überprüfung wurde weiter ermittelt, dass das EKF nicht versichert und der Mann vor wenigen Tagen seinen Führerschein zur Verbüßung eines einmonatigen Fahrverbotes bei der Wache abgegeben hatte.





Verbotenes Einhandmesser mitgeführt

Aschaffenburg. Am Donnerstag um 22:25 Uhr wurde am Dämmer Tor Carré ein 31-jähriger Fußgänger von einer Streife kontrolliert. Hierbei konnte ein nach dem Waffengesetz verbotenes Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Das Messer hat seine Gefährlichkeit in dem Umstand, dass man es mit einer Hand aufklappen kann.





Betäubungsmittelverstoß

Aschaffenburg. Kurz vor einer Personenüberprüfung am Busbahnhof in der Ludwigstraße am Donnerstag um 18:35 Uhr warf ein 33-Jähriger ein Stück Folie weg. Die eingesetzten Beamten konnten darin etwa zwei Gramm Amfetamin auffinden und zum Zwecke der Einziehung sicherstellen.

Polizei Aschaffenburg