Wie die Wehr mitteilt, wurden sie am Mittwoch um 6.58 Uhr alarmiert. An der Einsatzstelle zeigte sich, dass Wasser aus einer defekten Leitung in den Keller strömte. Die Gemeindewerke schlossen den Schieber der Leitung und die Feuerwehrleute saugten das Wasser ab.

