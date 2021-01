Sie fuhr auf der Staatstraße 2309 von Röllfeld kommend in Richtung Großheubach. Laut Polizei musste diese auf gerader Strecke stark abbremsen, da sich vor ihr ein langsam fahrender Weinbergtraktor befand. Hinter der 21-Jährigen, fuhr eine 62-jährige BMW-Fahrerin, die auf die vor ihre Bremsende hinten auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Seat auf den davor befindlichen Weinbergtraktor aufgeschoben.

Die Seat-Fahrerin wurde verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Bei der 62-jährigen Pkw-Fahrerin wurde zudem im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen, was ein Atemalkoholtest bestätigte.

Sie musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen einem Vergehen der Gefährdung des Straßenverkehrs, sowie einer fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr.

Zeitschriften gestohlen



Ein Mann hat am Freitag gegen 12.20 Uhr einen Dieb in einem Supermarkt in Miltenberg bemerkt. Der Kunde sah, wie ein anderer Mann sich Zeitschriften einsteckte und das Geschäft anschließend verließ ohne zu bezahlen. Der Zeuge beobachtete den Täter weiter und konnte ihn in seinem Auto von dem Parkplatz fahren sehen und notierte sich das Kennzeichen.

Eine anschließende Überprüfung der Übewachungsaufnahmen bestätigte die Beobachtungen des Zeugen, weshalb kurze Zeit später eine Polizeistreife der PI Miltenberg bei dem Täter Zuhause vorstellig wurde. Auf Vorhalt räumte der 62-jährige Mann die Tat ein und händigte die Zeitschriften aus. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Polizei Miltenberg/kick