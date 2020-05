Großheubach: Marihuana-Geruch macht Polizei aufmerksam

Zwei Personen wurden am Dienstag, gegen 17:50 Uhr, in der Nähe des Klosters „Engelberg“ in Großheubach kontrolliert, da deutlicher Marihuana-Geruch wahrzunehmen war. Bei einem 28-Jährigen konnte ein Joint mit Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Der junge Mann wird sich nun wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Betrunkener Motorradfahrer gestürzt

Ein Suzuki-Fahrer ist am Mittwoch, gegen 05.15 Uhr, auf der Staatsstraße 2441 von Kleinheubach kommend in Fahrtrichtung Großheubach gefahren. Nach dem Brückenende wollte er nach rechts, in Richtung Großheubach abbiegen und stürzte mit seinem Kraftrad im Kurvenbereich. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, ein durchgeführter Alkotest ergab einen Promillewert von 1,94. Der 37-Jähriger wurde ins Krankenhaus verbracht, dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des Bikers wurde sichergestellt und das Motorrad, welches nach dem Sturz total beschädigt war, musste abgeschleppt werden. Den aus dem Miltenberger Landkreis stammenden Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols.

Bürgstadt: Am Dienstag, gegen 21:00 Uhr, wurde ein in Schlangenlinien fahrender Pedelec-Fahrer kontrolliert. Ein daraufhin durchgeführter, freiwilliger Alkotest verlief jedoch negativ, so dass davon ausgegangen werden muss, dass der 40-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Folge war eine Blutentnahme und Unterbindung der Weiterfahrt. Zudem wurde festgestellt, dass das Pedelec schneller als 25 km/h „läuft“ und somit einen Versicherungsschutz benötigt hätte. Den aus dem Landkreis stammende Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr infolge berauschender Mittel und einem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Graffitisprayer unterwegs

Großheubach: Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Miltenberg hat am Dienstag, kurz nach 19:00 Uhr beobachtete, wie zwei Personen die Sandsteinklinker der Mainbrücke am Großheubacher Mainufer besprühten. Durch die Beamten konnten schließlich die beiden Farbschmierer im Alter von 15 und 14 Jahren vorläufig festgenommen werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ca. 500 Euro.

Neunkirchen: In der Johannisstraße wurde in der Nacht zum 18.04.2020, sowie in der Umpfenbacher Straße, mit gelber Farbe ein Hakenkreuz auf die Mauer eines Grundstückes und ein „unschönes“ Wort auf ein Scheunentor geschmiert. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise bitte an Tel: 09371-945-0

stru/Polizei Miltenberg