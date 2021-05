In der Straße Beim Trieb wurde am Sonntag, in der Zeit zwischen 17.00 und 18.00 Uhr, aus einem nicht abgeschlossenen Auto eine Handtasche entwendet. In dieser befand sich neben einem geringen Bargeldbetrag auch persönliche Papiere, wie Führerschein, Personalausweis etc. Der Beuteschaden beläuft sich auf zirka 250 Euro.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Miltenberg