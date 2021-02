Großheubach: Aussichtspunkt im Weinberg vermüllt und demoliert

Am Folgetag wurde hier, neben leeren Alkoholbehältnissen und reichlichen Verpackungsmüll, auch eine beschädigte Holztüre festgestellt. So entstand Sachschaden von circa 500 Euro.

Die Polizei Miltenberg hat Ermittlungen eingeleitet und Beweismittel sichergestellt. Hinweise auf Tat oder Täter können telefonisch unter Tel. 09371-9450 gemeldet werden.

Unzulässige Zusammenkunft

Miltenberg. Kurz vor Mitternacht wurde durch die Streifenbeamten eine Personenansammlung am Mainufer festgestellt. Hier wurde bei einer Kontrolle festgestellt, dass sechs Personen aus verschiedenen Haushalten zusammengekommen waren, um gemeinsam Alkohol zu konsumieren und Musik über eine Lautsprecherbox zu hören. Es erwartet die Teilnehmer der unzulässigen Zusammenkunft eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. In diesem Zusammenhang wird auf die weiterhin geltenden Bestimmungen der aktuellen Infektionsschutzverordnung hingewiesen.

Beim Einparken Schaden verursacht

Miltenberg - Am Samstagmittag zwischen 13:30 Uhr und 14:15 Uhr ereignete sich auf der westlichen Brückenabfahrt in Miltenberg eine Unfallflucht. Ein weißer BMW, welcher in der linken Parkreihe abgestellt war, wurde von bislang unbekanntem Unfallverursacher, vermutlich bei dessen Einparkvorgang an der rechten Frontstoßstange beschädigt. Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben?

mkl/Polizei Mitenberg