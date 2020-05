Großheubach: Abgeschlossenes Fahhrad gestohlen

In den Seegärten wurde von einem Privatgrundstück ein verschlossenes Fahrrad im Zeitraum zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag entwendet. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein silbernes Damenfahrrad, 28 Zoll Reifengröße, Marke und Zeitwert unbekannt.

Farbschmierer unterwegs

In Großheubach wurde an einem Einkaufsmarkt in der Miltenberger Straße, die Gebäuderückseite sowie ein Schaufenster und ein Abgrenzungsgeländer auf dem Parkplatz mit schwarzer Farbe beschmiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Polizei Miltenberg