Großflächige Öl- und Dieselspur bei Arnstein

In München ist ein Zehnjähriger mit einem Messer angegriffen worden.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat diese Spuren gegen 16:15 Uhr verursacht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/97410 in Verbindung zu setzen.

Gartentor beschädigt und Wellbleche entwendet

Karlstadt. Im Zeitraum vom 23. bis 29.12.2021 wurde das Gartentor eines Schrebergartens in Karlburgbeschädigt. Durch den so erlangten Zugang zum Grundstück konnte eine bislang unbekannte Person zwei Wellbleche von dort entwenden, sodass ein gesamter Schaden von 50 Euro entstand. Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet Zeugen, welchesachdienliche Hinweise geben können,sich unter der Telefonnummer 09353/97410 zu melden.

Karlstadt. Am Silvesterabend wurde durch die Polizei Karlstadt festgestellt, dass sich eine in Stetten wohnende Familie bei ihren Nachbarn aufhielt, um in das neue Jahr zu feiern. Problem war hierbei, dass die Familie gegen eine Quarantäne-Anordnung des Gesundheitsamts verstoßen hat. Gegen die vierköpfige Familie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet und die Feierlichkeit beendet.

vd/Polizei Karlstadt