Bereits in der Nacht auf Sonntag waren Beamte vier Mal zum Wohnmobilstellplatz am Main gefahren, um dort für Ruhe zu sorgen, zuletzt mit acht Streifen. Die Beamten hatten die »Rädelsführerin«, eine 46-Jährige, mit zur Dienststelle genommen. Zudem hatten sie klargestellt, dass die Familie, die mit dem Wohnwagen in Aschaffenburg zu Besuch waren, sich einen neuen Übernachtungsort suchen müsse, so Polizeisprecher Detlef Ritter.

In Hotel einquartiert

Dieser Aufforderung waren sie offenbar gefolgt: Sie hatten sich in einem Hotel in der Elisenstraße einquartiert. Auch dort wussten sie sich aber offenbar nicht zu benehmen: Nachdem betrunkene Mitglieder der Familie über mehrere Stunden herumgeschrien und die anderen Gäste gestört hatten, rief der Geschäftsführer am Montag gegen 2.30 Uhr die Polizei. Der Leiter der Dienstgruppe war aus der Nacht zuvor bereits vorbereitet und schickte fünf Streifen. Fünf Ruhestörer im Alter zwischen 28 und 30 Jahren wurden in Gewahrsam genommen.

Dem Hinweis, dass sie in Aschaffenburg nicht länger willkommen sind, folgte die Familie offenbar: Am Mittag brachen mehrere Wohnwagen in Richtung Frankfurt auf, berichtet Ritter.

