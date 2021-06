Großer Polizeieinsatz in Würzburg, mehrere Verletzte

Weitere Informationen sollen in Kürze folgen, sagte die Polizei auf Anfrage. Medienberichten zufolge soll es auch Todesopfer gegeben haben. Die Polizei bestätigte dies zunächst nicht.

Bereiche um den Barbarossaplatz seien gesperrt. In den Straßen seien sehr viele Krankenwagen und zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Polizei, berichtete eine dpa-Reporterin vor Ort.

Die Polizei rief Zeugen auf, sich zu melden. Alle anderen forderte sie auf, den Bereich zu verlassen.

Augenzeuge Heinz Schwaiger aus Lohr befand sich zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe und berichtet von zahlreichen Einsatzfahrzeugen, die plötzlich von mehreren Seiten herangefahren seien. Er habe "noch nie einen Streifenwagen so schnell fahren sehen", so Schwaiger. In der Stadt sei "Katastrophenstimmung" gewesen.

dpa/vd

Weitere Informationen folgen