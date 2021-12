Großer Ölfilm im Niedernberger Flutgraben

Gegen 9.45 Uhr war eine größere Ölmenge im Flutgraben, welcher von Großostheim über Niedernberg in den Main führt, gemeldet worden. Vermutlich aus dem Bereich eines Industriegebietes in Niedernberg war das Öl in das Gewässer gelangt. Mit Hilfe sogenannter Ölschlengel (Aufsaugschlangen, die den Ölfilm von der Wasseroberfläche absorbieren) wurden an mehreren Stellen Barrieren aufgebaut. Mehrere Stunden waren die Einsätzkräfte damit beschäfitgt, das Öl aufzusaugen. Die Niedernberger Feuerwehr wurde hierbei durch den Ölwehrzug der Feuerwehr Obernburg unterstützt. Bezüglich des Verursachers hat die Wasserschutzpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Auch Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes waren vor Ort.

Ralf Hettler