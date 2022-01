Großer Drogenfund auf der Autobahn bei Hösbach

Die Drogen fanden die Polizisten im Fußraum des Beifahrers. Der Beifahrer ergriff sofort die Flucht, konnte aber kurz darauf von Fahndungskräften der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach gestellt werden. Der noch minderjährige und zu Fuß flüchtende Tatverdächtige und dessen Fahrer wurden folglich vorläufig festgenommen. Der Beifahrer wurde am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt und in Haft genommen. Der Fahrer konnte am nächsten Tag von der Dienststelle entlassen werden. Weitere Ermittlungen werden nun von der Kriminalpolizeiinspektion Aschaffenburg geführt.

