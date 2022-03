Großeinsatz auf der A3: Lkw mit Textilien brennt komplett aus

Was war geschehen? Am 19.3.2022, gegen 11.45 Uhr, meldeten sich mehrere Verkehrsteilnehmer telefonisch bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken und teilten einen brennenden Lkw mit, welcher sich auf der BAB 3, einige Hundert Meter nach dem Parkplatz Fronberg-Sud, auf dem dortigen Standstreifen befand.

Der mit Textilwaren beladene Gliederzug fing aus bisher noch ungeklärter Ursache Feuer und stand kurze Zeit später in Vollbrand.

Die freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden Helmstadt, Holzkirchhausen, Uettingen, Neubrunn, Waldbrunn, Waldbuttelbrunn und Bettingen, sowie die ständige Wache der Kreisstadt Wertheim waren bis in den späten Nachmittag hinein beschäftigt, die Flammen zu löschen und das ausgebrannte Wrack herunterzukuhlen.

Aufgrund der Bergungs- und Löscharbeiten war die Richtungsfahrbahn Passau/Linz der BAB 3 fur mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde fur die Dauer an der Anschlussstelle Wertheim/Lengfurt ausgeleitet.

Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt, der Fahrer des Gliederzugs blieb wie durch ein Wunder unverletzt.

mkl/VPI Würzburg-Biebelried