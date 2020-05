Große Menge Holz in Steinbach entwendet

Das Holz war neben einem Feldweg in Steinbach, der sich grob gesehen hinter dem ortsansässigen Kfz-Verwerter mit Abschleppdienst befindet, gelagert. Entwendet wurden nach bisherigen Erkenntnissen circa 40 Festmeter Holz. Es soll sich nicht um gespaltenes Schichtholz, sondern um ganze Baumstämme gehandelt haben. Der Beuteschaden beträgt circa 1500 Euro. Für den Abtransport solcher Mengen und in dieser Form benötigt man gewöhnlich einen Laster mit Kranvorrichtung. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Abholer nur bei der Örtlichkeit geirrt und das falsche Holz aufgeladen hatte. Die Polizeiinspektion Lohr ermittelt wegen möglichen Diebstahl und nimmt gerne Hinweise unter der Tel.: 09352/8741-0 entgegen.

Langfinger im Supermarkt: Lohr

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.20 Uhr wurde die Polizei Lohr zu einem Verbrauchermarkt in der Ludwigstraße in Lohr a. Main gerufen. Grund war der Diebstahl von einer kleinen Flasche Rum im Wert von 0,99 Euro. Bei dem Langfinger handelte es sich um einen 22-Jährigen aus dem Landkreis Main-Spessart. Auf den jungen Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl zu. Zudem wurde ein Hausverbot ausgesprochen.

Verkehrsunfallflucht in Lohr

Am Donnerstag zwischen 08.00 Uhr und 17.45 Uhr kam es in der Fahrgasse in Lohr zu einem leichten Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte scheinbar den linken Außenspiegel von einem silbernen Opel Vectra, der rechts am Fahrbahnrand geparkt war, abgefahren. Der Sachschaden am Opel beträgt circa 300 Euro. Leider hinterließ der Verursacher keine Nachricht am beschädigten Vectra. Auch bei der Polizei hatte er oder sie sich nicht gemeldet. Die Polizeiinspektion Lohr nimmt gerne Zeugenhinweise unter der Tel.: 09352/8741-0 entgegen.

Polizei Lohr/ienc