Große Brandschutz-Übung im A3 -Tunnel bei Hösbach-Goldbach

> Fotoserie von Main-Echo-Reporter Armin Lerch

Das Szenario: Am Samstag , 18.09.2022, um 22.30 Uhr, kam es in der Einhausung Goldbach - Hösbach der

Bundesautobahn 3 bei Kilometer 217 in Fahrtrichtung Würzburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein

Lastkraftwagen befuhr die wegen Wartungsarbeiten bis auf eine Spur verringerte Fahrbahn. Vermutlich

wegen Übermüdung kam der LKW von der Fahrspur ab und streifte eine Hubarbeitsbühne, auf welcher

sich ein Arbeiter befand. Durch das Unfallgeschehen erschrak der LKW-Fahrer und riss das Lenkrad des

LKWs um. Nachfolgend krachte dieser in die Tunnelwand. Ein nachfolgender Kleintransporter prallte

seitlich in die Ladefläche des Lastkraftwagens und fing Feuer. Durch das Unfallgeschehen erschrak ein

weiterer Autofahrer, dieser bremste schlagartig und ein weiterer Unfall ereignete sich 50 Meter vor dem

LKW. Ein Stau bildete sich im Kastenquerschnitt:

So ging die Feuerwehr vor

Dies war die Ausgangslage einer großen Brandschutzübung in der vergangenen Nacht, bei der die

Einsatzfähigkeit der verschiedenen BOS-Organisationen im Landkreis Aschaffenburg und der

Gefahrenabwehrplan der Einhausung entsprechend der Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb

von Straßentunneln (RABT) überprüft wurden.

Kreisbrandmeister Max Asmar (Übungsleiter) hatte sich mit seinem Team um eine realistische Übung bemüht. Aus diesem Grund war die Bundesautobahn 3 in beide Fahrtrichtungen von 20:00 Uhr bis ca. 02:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Aschaffenburg-Ost und Goldbach voll gesperrt.

Die Übungsleitstelle alarmierte mit dem Stichwort „LKW-Brand“ die Einsatz- und Rettungskräfte, die

gemäß den Vorplanungen der Kreisbrandinspektion für solche Einsatzszenarien vorgesehen sind. Ebenso

machten sich Einsatzkräfte des Rettungsdienstes auf den Weg zur Einsatzstelle.



In der Folge rückten zahlreiche Feuerwehreinheiten zur Einhausung aus. Der Einsatzleiter der Feuerwehr

Goldbach (Zugführer Jürgen Walter) verschaffte sich zunächst ein Bild von der unübersichtlichen Lage und

versorgte die ihm zur Verfügung stehenden Einheiten mit Einsatzaufträgen. Ein Teil der Feuerwehrleute

kümmerte sich um die Rettung der Verletzten aus dem Gefahrenbereich. Nach der Rettung kümmerten

sich Feuerwehrsanitäter um die medizinische Erstversorgung. Zeitgleich wurde die Brandbekämpfung

eingeleitet. Um das Tunnelbauwerk vor Schäden zu schützen, mussten sofort die Tunnelwand und -decke

gekühlt werden. Parallel dazu musste eine Einsatzleitung sowie die dazu gehörenden Befehlsstrukturen

aufgebaut werden. Weiterhin mussten die im Stau stehenden Fahrzeuge, darunter auch ein Reisebus,

nach Betroffenen abgesucht werden. Diese Tätigkeiten und Arbeiten erfolgten weitestgehend unter

schwerem Atemschutz. Besonders aufwändig gestaltete sich die Rettung einer schwerverletzten Person

aus der nicht mehr funktionsfähigen Hubarbeitsbühne in ca. fünf Metern Höhe. Die Rettung erfolgte

mittels Leiterrutsche.



Den Einsatzkräften von Bayerischem Roten Kreuz und Malteser Hilfsdienst wurden im Einsatzverlauf 35

Verletzte übergeben. Die verletzten Personen wurden über die Notausgänge in die in Richtung Frankfurt

führende Tunnelröhre gebracht, dort durch den Rettungsdienst gesichtet, weiterversorgt und

anschließend in die umliegenden Krankenhäuser fiktiv eingeliefert. Die rettungsdienstliche Einsatzleitung

oblag Christian Schmid vom BRK Kreisverband Aschaffenburg.



mkl/Kreisbrandinspektion Aschaffenburg