Großbrand in Großheubacher Scheune

Aus bisher ungeklärten Gründen war am Klotzenhof eine Scheune in Brand geraten, welche beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits lichterloh in Flammen stand. Der Feuerwehr gelang es ein weiteres Übergeifen des Feuers auf weitere Gebäude des Aussiedlerhofs zu verhindern. Schnell konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich jedoch über mehrere Stunden hin. In der Scheune waren neben landwirtschaftlichen Geräten auch mehrere Kälbchen untergebracht, welche nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnten. Mehrere Tiere verendeten in der Scheune. Bezüglich der Brandursache und der genauen Schadenhöhe hat die Kripo Aschaffenburg die weitere Ermittlungen übernommen. Vorsorglich stand auch der Rettungsdienst bereit, welcher nicht eingreifen musste. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Großheubach wurde bei den Löscharbeiten durch mehrer Nachbarwehren unterstützt.

rah