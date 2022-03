Groß-Zimmern: Brand in Fachwerkanbau

Um kurz nach 19:00 Uhr wurden Nachbarn durch das Bellen der Hunde im Wohnhaus des betroffenen Anwesens auf den aus dem Anbau heraus aufsteigenden Rauch aufmerksam und alarmierten sofort Feuerwehr und Polizei. Die eingesetzten Feuerwehren aus Dieburg, Groß- und Klein-Zimmern konnten den Brand, der im Heizungsraum ausgebrochen war, zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, da die Bewohner sich zu dieser Zeit bei Freunden befanden. Da sich der Brand nur auf den Fachwerkanbau begrenzte, blieben auch die im Wohnhaus befindlichen Hunde unverletzt. An der Heizungsanlage im Anbau und an der Hausfassade entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und schließt nach derzeitigem Sachstand eine vorsätzliche Brandstiftung aus. Ein technischer Defekt an der Heizung oder dort befindlichen, elektrischen Geräten scheint wahrscheinlich.

mkl/Polizei Südhessen