Groß-Umstadt/Heubach: Schwer verletzt nach Frontalzusammenstoß

Nach derzeitigen Ermittlungen fuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Großostheim die K104 aus Heubach in Richtung B45. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve geriet dieser in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der Kleinwagen mit einem entgegenkommenden Laster. Der Fahrer des Laster blieb unverletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehren befreit werden. Anschließend wurde der Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 25.000,- Euro. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die K104 voll gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Insgesamt waren die freiwilligen Feuerwehren aus Groß-Umstadt und Heubach, zwei Rettungswagen, ein Notarzt, drei Streifen der Polizei aus Dieburg sowie der Rettungshubschrauber im Einsatz.

stru/Polizeipräsidium Südhessen