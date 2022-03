Groß-Umstadt: Krankenfahrstuhl-Fahrer schwer verletzt

Ein 91-jähriger Fahrer eines Krankenfahrstuhls aus Wiebelsbach befuhr die Straße "Buckelgarten" in Groß-Umstadt-Wiebelsbach. Aus bisher unbekannter Ursache verlor der 91-Jährige die Kontrolle über seinen elektrischen Krankenfahrstuhl auf der abschüssigen Straße und prallte ungebremst gegen eine Hauswand. Hierdurch wurde er schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von

etwa 1.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.