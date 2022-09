Groß-Umstadt: Fenster eingeschlagen und mindestens fünf Autos beschädigt

Zeugen hatten den Mann gegen 3 Uhr im Herrnwiesenweg dabei beobachtet, als er mindestens fünf geparkte Autos durch das Abtreten der Außenspiegel beschädigte. Die aufmerksamen Anwohner alarmierten die Polizei. Im Rahmen der Fahndung und mithilfe der Personenbeschreibung stellten die Beamten den Beschrieben noch in Tatortnähe und brachten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam.

Das Kommissariat 41 in Dieburg ist mit diesen Fällen und den weiteren Ermittlungen betraut. Der 37-Jährige, der zudem im Verdacht steht, am Freitagnachmittag (2.9.) mehrere Fensterscheiben eines Gebäudes in der Wilhelm-Liebknecht-Straße mit einer Eisenstange eingeschlagen zu haben, wird sich zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit an.

Zeugenhinweise werden in diesem Zusammenhang von den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegengenommen.