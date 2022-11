Groß-Umstadt: Einbrecher stehlen Schmuck für mehrere tausend Euro

Dort durchsuchten die Diebe sämtliche Räume und flüchteten

anschließend mit mehreren Schmuckstücken. Nach bisherigen Erkenntnissen beträgt

der Wert des entwendeten Schmucks mehrere tausend Euro.

Einbrecher flüchten unbemerkt

Groß-Umstadt. Zwischen Freitagmorgen und Sonntagvormittag

zerstörten Kriminelle die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der

Aussiger Straße und gelangten so in das Innere. Dort durchsuchten die Einbrecher

die Räume. Ob und was die Eindringlinge bei ihrem Beutezug erlangten, muss nun

ermittelt werden. Bei ihrem Vorhaben verursachten sie nach momentanem

Kenntnisstand einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der

Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegengenommen.

Einbrecher stehlen Fahrräder aus Garage in Dieburg

Dieburg. Gleich drei Fahrräder entwendeten Kriminelle in der Nacht zum

Dienstag aus einer Garage in der Straße "Alte Mainzer Landstraße".

Hierzu brachen die Eindringlinge ein Fenster auf, gelangten dadurch in die

Garage und flüchteten anschließend unbemerkt mit den Rädern. Nach momentanem

Kenntnisstand verursachten die Täter einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, melden Sie sich

bitte bei dem Kommissariat 41 in Dieburg unter der Rufnummer 06071 / 9656 - 0.

Meldungen des Polizeipräsidiums Südhessen