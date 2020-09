Größere Menge Rauschgift in Elsenfeld sichergestellt

Kurz nach 02.00 Uhr führte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Obernburg in der Kleinwallstädter Straße eine Verkehrskontrolle durch. Da es in dem Auto verdächtig nach Marihuana roch, nahmen die Beamten den Fahrzeuginnenraum und die beiden Insassen genauer unter die Lupe. Der 16-jährige Beifahrer räumte daraufhin ein, Betäubungsmittel bei sich zu haben und die Beamten stellten bei ihm zunächst rund 110 Gramm Marihuana, zehn Gramm Haschisch sowie eine geringe Menge Methamphetamin (sogenanntes „Crystal Meth“) sicher. In der Wohnung des Jugendlichen fielen den Beamten in der Folge noch Drogenutensilien, weiteres Rauschgift in Form von LSD und Amphetamin sowie verschreibungspflichtige Arzneimittel in die Hände.

Die weiteren Ermittlungen wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge hat inzwischen die Kriminalpolizei Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg übernommen. Der 16-jährige Tatverdächtige, der aus dem Landkreis Miltenberg stammt, wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Das zuständige Jugendamt wird über das laufende Ermittlungsverfahren in Kenntnis gesetzt.

vd/Polizei Unterfranken