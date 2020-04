Grillhütte in Kleinostheim zerstört

Ein Mitteiler und eine weitere Person unternahmen erfolgreich Löschversuche. Kurze Zeit später meldete sich vor Ort ein Zeuge, der Hinweise auf einen weiteren Brand im Dreizehnmorgenweg gab. In Mitleidenschaft waren hier zwei Mülltonnen mit 240 Liter Verfassungsvolumen gezogen, welche die Feuerwehr ablöschte. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Zeugen, welche verdächtige Personen zur Tatzeit in der Nähe der Brandobjekte beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der TelNr: 06021/857-2230 zu melden.

Auffahrunfall mit verletzter Person: Aschaffenburg

Am Mittwoch um 14.20 Uhr befuhr eine 32-Jährige mit ihrem Nissan die Großostheimer Straße stadteinwärts und wollte nach links auf den Parkplatz eines Autohauses abbiegen. Dies erkannte eine nachfolgende 48-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Volvo auf. Bei der Kollision wurde die jüngere Frau leicht verletzt und kam mit Verdacht auf HWS ins Klinikum Aschaffenburg. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis: Aschaffenburg

Ein Zeuge entdeckte am Mittwoch um 14.24 Uhr in der Nähe der Bollenwaldstraße ein Kleinkraftrad Yamaha, dessen Fahrer ohne Helm fuhr. Er verständigte die Polizei. Bei der Überprüfung des 49-jährigen Fahrers wurde durch die Beamten festgestellt, dass für das Moped keine Versicherung besteht. Es ergeht Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Betäubungsmittelverstöße

Bei einer Personenkontrolle am Mittwoch gegen 23.15 Uhr im Park Schöntal händigte ein 33-Jähriger freiwillig eine Druckverschlusstüte mit einer geringen Menge Amfetamin aus. Das Rauschgift wurde zum Zwecke der Einziehung sichergestellt.

Am Donnerstag um 09.35 Uhr wurde der 30-jährige Lenker eines Farrades auf der Glattbacher Überfahrt einer Kontrolle unterzogen. Bei der Anhaltung entledigte er sich noch schnell einer Tüte im Gebüsch. Darin befanden sich etwa 10 Gramm Marihuana, welches sichergestellt wurde. In beiden Fällen ergeht Strafanzeige wegen eines Rauschgift-Verstoßes.

Möbelstück im Hof angezündet: Heigenbrücken

Ganz sicher nicht fachgerecht entsorgen wollte eine 26-Jährige am Mittwoch um 19.30 Uhr im Ortskern ein Sofa. Sie stellte eine Feuerschale unter das ältere Teil, um es abzufackeln. Durch die starke Rauchentwicklung alarmierten Bewohner die Feuerwehr, welche fachmännisch ablöschte. Eine Anzeige wird an das Landratsamt als Verfolgungsbehörde erstattet.

Polizei Aschaffenburg/ienc