Graureiher fliegt in Auto bei Kreuzwertheim

Der hinzugerufene Jagdpächter erlegte das verletzte Tier.Sachschaden am Wagen entstand nicht. In Roden erfasste auf der ST 2438 Roden-Urspringen am 30.4.2021 gegen 19.40 Uhr, ein Auto-Fahrer ein kreuzendes Reh. Das Wild verstarb an der Unfallstelle, am Auto entstand Schaden in Höhe von 2000 Euro. Am 1.05.2021, 21.15 Uhr, lief ebenfalls ein Reh auf der MSP 12 Ansbach-Roden in ein Fahrzeug und verstarb nach dem Zusammenprall. Der Schaden am Fahrzeug beträgt 2000 Euro.