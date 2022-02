Graugans in Wörth angeschossen

Wörth a.Main, Mainufer Am Freitagmittag gegen 13 Uhr wurde durch Spaziergänger eine verletzte Gans am Mainufer in Wörth am Main mitgeteilt.

Die Streife machte sich vor Ort ein Bild und konnte feststellen, dass ein unbekannter Täter mit einem Pfeil auf die Graugans geschossen hatte. Der Pfeil steckte noch im Rücken des Tiers. Da die Gans noch mobil war, schlug ein Einfangversuch zusammen mit der zwischenzeitlich verständigten Wildvogelhilfe Wörth e.V. fehl.

Am Samstag erfolgt ein erneuter Einfangversuch. Die Polizei Obernburg hat schon jetzt Ermittlungen wegen eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Die Tat wurde vermutlich mit einer Armbrust verübt. Hinweise nimmt die Polizei Obernburg entgegen.

Fahrrad in Niedernberg gestohlen

Niedernberg, Stadtweg Am Freitagmorgen im Zeitraum zwischen 07:45 Uhr und 08:45 Uhr wurde im Stadtweg ein blaues Fahrrad, Marke Pegasus im Wert von etwa 250 EUR entwendet. Das Fahrrad war mit einem Spiralschloss gesichert. Es bestehen keine Hinweise auf den Täter.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg